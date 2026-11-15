Uzmanlardan korkutan senaryo: Üç yıla kontrolü kaybedeceğiz

15 Kasım 2026 19:03

Yapay zekanın kontrolsüz gelişimine dair uyarılar bir süredir dünyanın gündeminde… Peş peşe gelen yapay zeka kaynaklı siber saldırı haberleri de endişeyi büyütüyor. Artık bizzat bu teknolojiyi geliştiren uzmanlar bile tedirgin. Alanının en uzman isimleri, bu teknoloji kontrol edilmediği takdirde insanlığın başına iş açabileceğini ifade etti.