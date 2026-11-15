Video Yaşam Güllü dosyasında yeni talep | Video
Güllü dosyasında yeni talep | Video

Güllü dosyasında yeni talep | Video

15 Kasım 2026 09:44

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Yalova'da 6.cı kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusuna sunduğu yeni ses analiz raporunda dört farklı konuşmacıya ait seslerin deşifresi yer aldı. Güllü'nün öldüğü o gece evde başka biri daha mı vardı?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güllü dosyasında yeni talep | Video 03:11
Güllü dosyasında yeni talep | Video 15.11.2026 | 09:44
Fethiye’de elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü! 2 ölü, 5 yaralı | Video 03:04
Fethiye'de elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü! 2 ölü, 5 yaralı | Video 15.11.2026 | 09:27
Otomobil kepçeye arkadan çarptı! İçerisindeki çift hayatını kaybetti, çocuklar yaralı: Kaza kamerada 02:40
Otomobil kepçeye arkadan çarptı! İçerisindeki çift hayatını kaybetti, çocuklar yaralı: Kaza kamerada 15.11.2026 | 09:10
Karabük’te cami lojmanında yangın! | Video 01:45
Karabük'te cami lojmanında yangın! | Video 15.11.2026 | 09:08
SON DAKİKA: Sultangazi’de 2 İETT otobüsü çarpıştı! | Video 00:22
SON DAKİKA: Sultangazi'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! | Video 14.11.2026 | 17:04
Edirne’de sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 01:54
Edirne'de sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 14.11.2026 | 16:59
Pendik’te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! ’Boğazını keseceğim’ | Video 00:41
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! 'Boğazını keseceğim' | Video 14.11.2026 | 15:47
Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti! Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | video 01:08
Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti! Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | video 14.11.2026 | 15:35
Karabük’te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:24
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 14.11.2026 | 15:31
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 00:34
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 14.11.2026 | 14:37
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:22
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 14:31
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01:13
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 14.11.2026 | 13:27
Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binada çıkan yangın bitişiğindeki apartmanlara sıçradı | Video 00:32
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada çıkan yangın bitişiğindeki apartmanlara sıçradı | Video 14.11.2026 | 12:13
Aracın altında acı sesler çıkaran sansar paniğe neden oldu! Veterinerden kuduz uyarısı | Video 02:09
Aracın altında acı sesler çıkaran sansar paniğe neden oldu! Veterinerden kuduz uyarısı | Video 14.11.2026 | 11:26
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 282 tabanca ele geçirildi | Video 01:06
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 282 tabanca ele geçirildi | Video 14.11.2026 | 13:14
Şanlıurfa’da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:20
Şanlıurfa'da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı | Video 14.11.2026 | 12:21
Isparta’da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 01:37
Isparta'da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 11:29
Adana’da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video 01:47
Adana'da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video 14.11.2026 | 10:35
Haliç Köprüsü’nde makas atan otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 01:04
Haliç Köprüsü’nde makas atan otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 14.11.2026 | 09:42
İstanbul’da lodos gece saatlerinde de devam etti: Denizde dalgalar oluştu | Video 01:34
İstanbul’da lodos gece saatlerinde de devam etti: Denizde dalgalar oluştu | Video 14.11.2026 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA