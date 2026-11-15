Güllü dosyasında yeni talep | Video

15 Kasım 2026 09:44

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Yalova'da 6.cı kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusuna sunduğu yeni ses analiz raporunda dört farklı konuşmacıya ait seslerin deşifresi yer aldı. Güllü'nün öldüğü o gece evde başka biri daha mı vardı?