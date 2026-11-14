Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video
14 Kasım 2026 14:37
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.Olay, Kayapınar ilçesi 4. sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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