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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video

14 Kasım 2026 14:37

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Kayapınar ilçesi 4. sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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