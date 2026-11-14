Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video

14 Kasım 2026 14:37

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.