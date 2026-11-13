Karadeniz Ereğli'de 8 araca çarpan otomobilin kaza anı kamerada | Video
13 Kasım 2026 16:26
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki 5 motosiklet ve 3 araca çarpan otomobilin kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin araçlara peş peşe çarptığı, motosikletlerin devrildiği ve çarpışmanın ardından çevreye parçaların savrulduğu anlar yer aldı.Kaza, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana geldi. H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park edilen 5 motosiklet ve 3 araca çarptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçların bulunduğu bölüme girerek peş peşe çarpışmalara neden olduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletler devrilirken, yola araç parçaları savruluyor. Otomobilin ilerleyişi sırasında çevrede toz bulutu oluştuğu, kazanın hemen ardından vatandaşların olay yerine koştuğu da görüntülerde yer alıyor.
Öte yandan kazada yaralananları hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki başka bir araca çarparak maddi hasara neden olmuştu. Ambulansta bulunan yaralı hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatmıştı.
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