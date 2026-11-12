Video Yaşam Sarıyer'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı! 4 yaralı | Video
Sarıyer'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı! 4 yaralı | Video

Sarıyer'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı! 4 yaralı | Video

12 Kasım 2026 15:42

Sarıyer'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce bir otomobile ardından da yolcu indiren İETT otobüsüne çarptı. Sürücüsünün otobüsün altında sıkıştığı motosiklet, savrularak durakta bekleyen 3 kişiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 11.40 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan Buğra K. (23) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce Yusuf A. (58) yönetimindeki araca, ardından da durakta yolcu indiren Abdülkerim O. (48) yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı. Savrulan motosiklet ise durakta bekleyen Erkin K. (22), Efe Batuhan A. (19) ve Sedanur Ü.'ye (27) çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ve Efe Batuhan A., Seyrantepe'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa'da bir hastanede tadevi altına alındı. Yaralılardan Efe Batuhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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