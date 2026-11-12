Beyoğlu'nda inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi
12 Kasım 2026 13:15
Beyoğlu Sütlüce'de inşaat alanının temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. İnşaatın yakınındaki 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
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