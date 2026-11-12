Bursa'da freni boşalan elektrikli araç, otomobile böyle çarptı | Video
12 Kasım 2026 10:00
Bursa'da tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Sürücü neye uğradığını şaşırırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü neye uğradığını anlamazken, yaşanan kaza anı aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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