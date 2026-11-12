Video Yaşam Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye başka bir motosikletli çarptı: 1 ölü, 1 yaralı! | Video
Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye başka bir motosikletli çarptı: 1 ölü, 1 yaralı! | Video

Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye başka bir motosikletli çarptı: 1 ölü, 1 yaralı! | Video

12 Kasım 2026 08:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. B.S. idaresindeki motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda bekleyen başka bir motosiklete arkadan çarptı. Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü B.S. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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