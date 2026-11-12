Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye başka bir motosikletli çarptı: 1 ölü, 1 yaralı! | Video
12 Kasım 2026 08:52
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. B.S. idaresindeki motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda bekleyen başka bir motosiklete arkadan çarptı. Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü B.S. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
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