Ümraniye'de devrilen vinç böyle görüntülendi
11 Kasım 2026 13:46
İstanbul Ümraniye’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro hattı şantiyesinde çalışma sırasında vinç devrildi. Vinç operatörü kazada hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı vinç devrildi. Devrilen vinç üst geçit bariyerlerine sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmazken, devrilen vinç korkuluklar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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