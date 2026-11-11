Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video
11 Kasım 2026 09:12
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi çıkan bıçaklı kavgada yaralandı, şüpheli olay sonrası kaçtı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, O.M. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.M. bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.M.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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