Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı | Video

11 Kasım 2026 09:04

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünün devrildiği kazada şoför yaralandı. Kaza nedeniyle Konya istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, Ankara- Konya yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen EGO otobüsü, kontrolden çıkarak, refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otobüs ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü, Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Konya istikametinde ulaşım, bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen EGO otobüsünün bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.