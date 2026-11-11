Video Yaşam Adana merkezli yasadışı bahis operasyonu! 48 gözaltı | Video
Adana merkezli yasadışı bahis operasyonu! 48 gözaltı | Video

Adana merkezli yasadışı bahis operasyonu! 48 gözaltı | Video

11 Kasım 2026 09:09

Adana merkezli 15 ilde yasadışı bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanırken hesaplarında 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

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Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"12 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 11 konut ve 8 arsaya el konuldu. El konulan malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu belirlendi.

"48 ŞÜPHELİDEN 38'İ TUTUKLANDI"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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