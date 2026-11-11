Bursa'da alkollü şahıs ile taksici birbirine girdi! Tekme tokat kavga kamerada | Video

11 Kasım 2026 11:33

Bursa’da alkollü olduğu öğrenilen şahıs ile taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksicinin karşısındaki şahsı tekme ve tokatlarla darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.