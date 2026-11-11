Bursa'da alkollü şahıs ile taksici birbirine girdi! Tekme tokat kavga kamerada | Video
11 Kasım 2026 11:33
Bursa’da alkollü olduğu öğrenilen şahıs ile taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksicinin karşısındaki şahsı tekme ve tokatlarla darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. isimli alkollü şahıs ile taksici O.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, K.K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran şahıs, kendisini korumaya çalıştı.
DARP ANLARI KAMERADA
Yaşanan kavga çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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