Edirne'de yolcu minibüsü ile işçileri taşıyan panelvan çarpıştı: 3 yaralı | Video
11 Kasım 2026 11:23
Edirne'de etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolcu minibüsü ile inşaat işçilerini taşıyan panelvan araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Edirne-İstanbul karayolu Kırklareli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki panelvan araç, iddiaya göre yoğun sis sebebiyle kırmızı ışık ihlali yaparak M.Y. yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen panelvan sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
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