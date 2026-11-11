Video Yaşam Camdan seslenerek yardım istedi, itfaiye merdivenle indirdi: 'Beni burada unuttular' | Video
Camdan seslenerek yardım istedi, itfaiye merdivenle indirdi: 'Beni burada unuttular' | Video

Camdan seslenerek yardım istedi, itfaiye merdivenle indirdi: 'Beni burada unuttular' | Video

11 Kasım 2026 09:35

Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi.

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İtfaiye ekipleri, mahsur kalan şahsı merdiven yardımıyla aşağıya indirdi. Kurtarıldıktan sonra neden içeride bulunduğu sorulan kişinin, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" demesi şaşkınlığa neden oldu. Açıklamaları şüpheli bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından olayın aydınlatılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sivil toplum kuruluşunun büro olarak kullandığı yerde bulunan kişi, içeride mahsur kaldığını belirterek pencereye çıktı. Pencereden çevredeki vatandaşlara seslenen şahıs, bulunduğu yerden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi.

CAMDAN YARDIM İSTEDİ, İTFAİYE MERDİVENLE KURTARDI

Pencereden yardım isteyen kişiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, mahsur kalan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereye ulaşarak kişiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aşağıya indirdi.

"OTURMAYA GELDİM, BENİ BURADA UNUTTULAR"

Kurtarma çalışmasının ardından olayın ilginç ayrıntısı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kim olduğunu ve büroda neden bulunduğunu sorduğu kişi, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" yanıtını verdi. Kişinin, ziyaret amacıyla geldiği yerde unutulduğunu söylemesi üzerine ekipler durumdan şüphelendi. Şahsın açıklamalarının ardından olay polis ekiplerine bildirildi.

KURTARILDIKTAN SONRA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan kişiyle görüştü. Kimlik bilgilerinin doğrulanması ve büroda bulunma nedeninin araştırılması amacıyla şahıs, polis merkezine götürüldü.

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