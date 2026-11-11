Video Yaşam İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı | Video
İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı | Video

İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı | Video

11 Kasım 2026 09:17

İstanbul'da haraç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada, çete mensubu oldukları değerlendirilen bazı kişileri tespit etti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; sokak çetesi olarak değerlendirilen şüphelilerin, "tehdit", "alıkoyma" gibi suçlar kapsamında 4 ayrı olayla bağlantılı oldukları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Belirlenen 36 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, 4 balistik yelek ve farklı çapta çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor.

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