Uyuşturucu parası taşınmazlarla aklandı: 7 gözaltı | Video

11 Kasım 2026 14:08

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda, gayrimeşru kazançları akrabaları üzerindeki taşınmazlarla akladığı belirlenen 7 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait 17 taşınmaza el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalarda, G.K. isimli bir kişinin geçmişte uluslararası suç faaliyetlerine karıştığı tespit edildi. Bu doğrultuda 2003 yılında Almanya'da 8 kilogram eroin maddesiyle yakalandığı, bu olayla bağlantılı olarak İstanbul'da da 13 kilo 991 gram eroin maddesi ile ele geçirildiği belirlendi.

TAŞINMAZ ALARAK SUÇ GELİRİ AKLIYORLARDI

Yürütülen soruşturma neticesinde, G.K.'nin uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüksek miktardaki suç gelirlerinin kuryeliğini üstlendiği saptandı. Elde edilen bu kara parayı İstanbul ve Gaziantep illerinde bulunan çeşitli taşınmazları akrabalarının üzerine devretmek suretiyle akladığı ortaya çıkarıldı.

17 TAŞINMAZA EL KONULDU

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen polisler, 11 Kasım tarihinde İstanbul ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon kapsamında suç gelirleriyle edinildiği belirlenen ve şüpheliler adına kayıtlı olan 17 taşınmaza da mahkeme kararıyla el konuldu.