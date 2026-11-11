Park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı: O anlar kamerada
11 Kasım 2026 16:44
Hatay’da, A.Y. park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Çekici ile caddeye gelen A.Y., park halindeki kamyonu çaldı. Şüpheli çekiciyle bölgeden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi sanayi sitesinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı: O anlar kamerada 11.11.2026 | 16:44
02:32
Antalya'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 kişi yaralandı | Video 11.11.2026 | 16:28
00:12
01:15
00:48
Poligonda tabancayı başına doğrultan kişiye eğitmenin müdahalesi kamerada 11.11.2026 | 15:44
05:11
00:21
00:51
Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı | Video 11.11.2026 | 15:00
00:26
Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada | Video 11.11.2026 | 14:25
00:26
Uyuşturucu parası taşınmazlarla aklandı: 7 gözaltı | Video 11.11.2026 | 14:08
01:10
İstanbul'da lodos! Fatih'te dev dalgalar böyle görüntülendi | Video 11.11.2026 | 13:52
04:42
Ümraniye'de devrilen vinç böyle görüntülendi 11.11.2026 | 13:45
00:22
Park yerini kaçıran sürücü trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada 11.11.2026 | 13:31
01:17
Esenler'de cip, çarptığı aracın üzerinde asılı kaldı | Video 11.11.2026 | 12:59
00:41
01:06
00:54
Bursa'da 2. kattaki dairede yangın! | Video 11.11.2026 | 10:56
00:47
00:50
Ümraniye'de vinç devrildi: Yol trafiğe kapatıldı 11.11.2026 | 10:05