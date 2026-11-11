Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı | Video
11 Kasım 2026 15:00
Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesindeki operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 8 adet şarjör ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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