Video Yaşam Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi: Ölüme davetiye çıkardılar! O anlar kamerada | Video
Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi: Ölüme davetiye çıkardılar! O anlar kamerada | Video

Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi: Ölüme davetiye çıkardılar! O anlar kamerada | Video

11 Kasım 2026 15:05

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, sabah saatlerinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü, trafikte ilerledikleri sırada motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran 2 motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Sürücüleri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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