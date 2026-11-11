Poligonda tabancayı başına doğrultan kişiye eğitmenin müdahalesi kamerada
11 Kasım 2026 15:44
Bursa’da poligonda elindeki tabancayı başına doğrultarak tetiği çekmeye çalışan kişiyi, yanında bulunan atış eğitmeni müdahale ederek son anda kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen aylarda Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonunda meydana geldi. Atış yapmak için poligona gelen kişi, bir süre atış yaptıktan sonra silahı aniden kendi başına doğrulttu. Bu sırada yanında bulunan atış eğitmeni ile bir başka kişi hızla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu intihara kalkışan kişinin elindeki silah alınırken, yaşananlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.
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