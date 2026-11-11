Video Yaşam Antalya'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 kişi yaralandı | Video
Antalya'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 kişi yaralandı | Video

Antalya'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 kişi yaralandı | Video

11 Kasım 2026 16:29

Antalya'da gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Tuba B. (31) yaralandı. Patlamanın şiddetiyle evin ön ve arka pencereleri kırılırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 789 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Tuba B. evde bulunduğu sırada gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle pencereler kırıldı. Patlama sesini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Tuba B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BİR ANDA GÜM DİYE SES DUYDUM'

Olay sırasında arkadaşıyla sohbet ettiğini belirten Yaşar Kara, "Sohbet ederken bir anda 'güm' diye bir ses duydum. O an ne olduğunu, neyden kaynaklandığını anlayamadım. Komşular tüpün patladığını söyledi. Hem arkadaki hem de ön taraftaki pencere kırıldı" diye konuştu.

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