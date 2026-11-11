Balkon korkuluklarında mahsur kalan çocuk, ihbar üzerine polis tarafından kurtarıldı | Video

11 Kasım 2026 16:09

Bilecik’te evlerinin balkonundan yan dairenin balkonuna geçerken demir korkuluklarda mahsur kalan E.E.Ö.'yü (8), ihbar üzerine gelen polis kurtardı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. E.E.Ö. apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan yan dairenin balkonuna geçmeye çalışırken korkuluklarda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Halil D., yan dairenin balkonundan korkuluklara tırmanarak E.E.Ö.'yü kurtarıp ailesine teslim etti. Polis memurunun çocuğu kurtardığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.