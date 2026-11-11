Video Yaşam Silivri'de sitede elektrik panosu patladı
Silivri'de sitede elektrik panosu patladı

Silivri'de sitede elektrik panosu patladı

11 Kasım 2026 23:07

İstanbul Silivri'de, bir sitede elektrik panosunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

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