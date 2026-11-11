Beşiktaş'ta aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar: Dehşet anları kamerada

11 Kasım 2026 16:56

Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişi, ellerindeki sopalarla minibüs şoförüne ve aracına saldırdı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin minibüsün yanına gelerek şoföre sopalarla vurduğu görüldü.

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki sopalarla minibüsün yanına geldi. Şüpheliler, araçtan inerek minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdı. Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.