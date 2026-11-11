Beşiktaş'ta aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar: Dehşet anları kamerada
11 Kasım 2026 16:56
Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişi, ellerindeki sopalarla minibüs şoförüne ve aracına saldırdı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin minibüsün yanına gelerek şoföre sopalarla vurduğu görüldü.
Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki sopalarla minibüsün yanına geldi. Şüpheliler, araçtan inerek minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdı. Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin minibüs şoförüne ve araca sopalarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Beşiktaş'ta aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar: Dehşet anları kamerada 11.11.2026 | 16:56
01:39
Park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı: O anlar kamerada 11.11.2026 | 16:44
02:32
Antalya'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 kişi yaralandı | Video 11.11.2026 | 16:28
00:12
01:15
00:48
Poligonda tabancayı başına doğrultan kişiye eğitmenin müdahalesi kamerada 11.11.2026 | 15:44
05:11
00:21
00:51
Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı | Video 11.11.2026 | 15:00
00:26
Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada | Video 11.11.2026 | 14:25
00:26
Uyuşturucu parası taşınmazlarla aklandı: 7 gözaltı | Video 11.11.2026 | 14:08
01:10
İstanbul'da lodos! Fatih'te dev dalgalar böyle görüntülendi | Video 11.11.2026 | 13:52
04:42
Ümraniye'de devrilen vinç böyle görüntülendi 11.11.2026 | 13:45
00:22
Park yerini kaçıran sürücü trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada 11.11.2026 | 13:31
01:17
Esenler'de cip, çarptığı aracın üzerinde asılı kaldı | Video 11.11.2026 | 12:59
00:41
01:06
00:54
Bursa'da 2. kattaki dairede yangın! | Video 11.11.2026 | 10:56
00:47
00:50
Ümraniye'de vinç devrildi: Yol trafiğe kapatıldı 11.11.2026 | 10:05