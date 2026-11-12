Video Yaşam Otomobil uçurumdan denize düştü: Sürücü arka camdan çıkarak kurtuldu | Video
Otomobil uçurumdan denize düştü: Sürücü arka camdan çıkarak kurtuldu | Video

Otomobil uçurumdan denize düştü: Sürücü arka camdan çıkarak kurtuldu | Video

12 Kasım 2026 08:59

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Bandırma'nın Livatya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan denize düştü. Kazanın ardından araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkânlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada maddi hasar gören otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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