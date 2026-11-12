Video Yaşam Çekmeköy’de trafikte tartıştığı kişiye saldırmak için aracından inen sürücüye 182 bin lira ceza | Video
Çekmeköy’de trafikte tartıştığı kişiye saldırmak için aracından inen sürücüye 182 bin lira ceza | Video

Çekmeköy’de trafikte tartıştığı kişiye saldırmak için aracından inen sürücüye 182 bin lira ceza | Video

12 Kasım 2026 11:07

Çekmeköy’de trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak amacıyla aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplam 182 bin 719 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında 10 Kasım Salı günü Çekmeköy Şile Yolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Şile istikametinde seyir halindeyken saldırı amacıyla aracından inerek trafik akışını engelleyen sürücünün C.T. (33) olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan C.T.'ye, 'saldırı amacıyla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' maddeleri gereğince toplam 182 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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