Otomobilde döşemenin altından 4 kilo 750 gram metamfetamin çıktı | Video
12 Kasım 2026 10:35
Adana'da narkotik polisi, otoyolda takip edip, durdurduğu otomobilde döşemenin altına zulalanmış 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü H.P. (40) ile K.A. (25), tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı otomobili, kent merkezinde durdurdu. Sürücü H.P. ile yanındaki K.A.'nın indirildiği araçta narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yapıldı. Hulk, otomobilin yolcu koltuğunun alt kısmına tepki verdi. Bunun üzerine döşemeyi söken polis, 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P. ile K.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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