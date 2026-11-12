Bursa'da lodos nedeniyle evin demir çatısı uçtu | Video
12 Kasım 2026 14:59
Bursa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren, hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir evin demir çatısı uçtu. Sokak arasında karşılıklı iki evin arasında sıkışan çatının güvenli şekilde kaldırılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
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