Ekmek taşıyan hafif ticari araç takla attı! Sürücü yaralandı | Video
12 Kasım 2026 14:14
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ekmek taşıyan hafif ticari aracın kontrolden çıkıp takla attığı kazada sürücü Rahmi Umut Ö.(37), yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ekmek taşınan Rahmi Umut Ö., yönetimindeki 59 ALE 122 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta yaralanan sürücü Rahmi Umut Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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