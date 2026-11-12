Hatay'da müstakil ev alev alev yandı | Video

12 Kasım 2026 14:05

Hatay’da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev hasar görürken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede bulunan ve oturun bulunan müstakil ev, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında ev hasar gördü.