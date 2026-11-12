Manisa'da motosiklet hırsızlığı kameraya böyle yansıdı
12 Kasım 2026 15:14
Manisa'da park halindeki bir motosiklet, 4 kişi tarafından direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi, 810 Sokak'ta meydana geldi. İki motosikletle sokağa gelen kaskları takılı 4 kişi, bir süre etrafı ve park halindeki motosikletleri kontrol etti. Ardından şüpheliler, Furkan Emre'ye ait olan 200 bin lira değerindeki motosikleti, direksiyon kilidini kırarak çalıp uzaklaştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Furkan Emre'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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