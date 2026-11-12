Tekirdağ'da seyir halindeki TIR alev alev yandı | Video

12 Kasım 2026 15:17

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da A.Ç.'nin kullandığı 59 AGT 189 plakalı TIR., seyir halinde bulunduğu Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi yakınlarında alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına çekip indiği TIR'ı kısa sürede alevler sardı. İhbarla bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR7ın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.