Mersin'de bir kişi sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
12 Kasım 2026 23:53
Mersin'de bir kişi sokakta tüfekle dehşet saçtı.
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