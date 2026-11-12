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GOL İZLE | Türkiye 1-1 Belçika (Kevin De Bruyne)

GOL İZLE | Türkiye 1-1 Belçika (Kevin De Bruyne)

12 Kasım 2026 20:36

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geliyor. Belçika, Kevin De Bruyne'nin 27. dakikada attığı golle maçta skoru 1-1'e getirdi.

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