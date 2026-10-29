MAÇ ÖZETİ İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK
29 Ekim 2026 23:17
Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kerem Baykuş'un 90+7. dakikada duran toptan attığı gol ile Iğdır FK'yı mağlup etti. İşte maçın özeti...
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OTOMATİK OYNAT
09:02
MAÇ ÖZETİ İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK 29.10.2026 | 23:17
01:08
GOL İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK 29.10.2026 | 22:45
08:09
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 22:17
03:06
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 20:32
01:01
GOL İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 20:08
00:50
GOL İZLE | Kasımpaşa 2-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 20:07
01:06
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 20:06
00:56
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-0 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 19:49
08:02
MAÇ ÖZETİ İZLE | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor 29.10.2026 | 19:48
00:43
GOL İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:36
01:21
GOL İZLE | Gençlerbirliği 4-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:35
00:58
GOL İZLE | Gençlerbirliği 3-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:34
00:40
GOL İZLE | Gençlerbirliği 2-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:33
01:09
GOL İZLE | Gençlerbirliği 1-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:32
00:33
Orta sahadan attı geçerlilik kazanmadı! İşte o pozisyon 29.10.2026 | 15:30
01:23
GOL | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor 29.10.2026 | 15:34
00:47
GOL | Bitlis 1916 3-1 Kayserispor 29.10.2026 | 15:33
00:58
GOL | Bitlis 1916 3-0 Kayserispor 29.10.2026 | 15:33
01:12
GOL | Bitlis 1916 2-0 Kayserispor 29.10.2026 | 15:32
00:58
GOL | Bitlis 1916 1-0 Kayserispor 29.10.2026 | 15:31