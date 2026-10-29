Video Spor MAÇ ÖZETİ İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK
MAÇ ÖZETİ İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK

MAÇ ÖZETİ İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK

29 Ekim 2026 23:17

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kerem Baykuş'un 90+7. dakikada duran toptan attığı gol ile Iğdır FK'yı mağlup etti. İşte maçın özeti...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MAÇ ÖZETİ İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK 09:02
MAÇ ÖZETİ İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK 29.10.2026 | 23:17
GOL İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK 01:08
GOL İZLE | Eskişehirspor 1-0 Iğdır FK 29.10.2026 | 22:45
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 08:09
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 22:17
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor 03:06
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 20:32
GOL İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 01:01
GOL İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 20:08
GOL İZLE | Kasımpaşa 2-1 Çorluspor 1947 00:50
GOL İZLE | Kasımpaşa 2-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 20:07
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-1 Çorluspor 1947 01:06
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-1 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 20:06
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-0 Çorluspor 1947 00:56
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-0 Çorluspor 1947 29.10.2026 | 19:49
MAÇ ÖZETİ İZLE | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor 08:02
MAÇ ÖZETİ İZLE | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor 29.10.2026 | 19:48
GOL İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor 00:43
GOL İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:36
GOL İZLE | Gençlerbirliği 4-0 Karaköprü Belediyespor 01:21
GOL İZLE | Gençlerbirliği 4-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:35
GOL İZLE | Gençlerbirliği 3-0 Karaköprü Belediyespor 00:58
GOL İZLE | Gençlerbirliği 3-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:34
GOL İZLE | Gençlerbirliği 2-0 Karaköprü Belediyespor 00:40
GOL İZLE | Gençlerbirliği 2-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:33
GOL İZLE | Gençlerbirliği 1-0 Karaköprü Belediyespor 01:09
GOL İZLE | Gençlerbirliği 1-0 Karaköprü Belediyespor 29.10.2026 | 17:32
Orta sahadan attı geçerlilik kazanmadı! İşte o pozisyon 00:33
Orta sahadan attı geçerlilik kazanmadı! İşte o pozisyon 29.10.2026 | 15:30
GOL | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor 01:23
GOL | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor 29.10.2026 | 15:34
GOL | Bitlis 1916 3-1 Kayserispor 00:47
GOL | Bitlis 1916 3-1 Kayserispor 29.10.2026 | 15:33
GOL | Bitlis 1916 3-0 Kayserispor 00:58
GOL | Bitlis 1916 3-0 Kayserispor 29.10.2026 | 15:33
GOL | Bitlis 1916 2-0 Kayserispor 01:12
GOL | Bitlis 1916 2-0 Kayserispor 29.10.2026 | 15:32
GOL | Bitlis 1916 1-0 Kayserispor 00:58
GOL | Bitlis 1916 1-0 Kayserispor 29.10.2026 | 15:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA