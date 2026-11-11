Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!

11 Kasım 2026 19:21

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve milli futbolculardan Enes Ünal, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın İrfan Can Kahveci ile ilgili sözleri dikkat çekti.