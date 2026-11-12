Esenyurt'ta işyerinin önünde bekleyen adama silahlı saldırı: Bacağından yaralandı! | Video
12 Kasım 2026 16:40
Esenyurt’ta kimliği belirsiz şahıslar, işyerinin önünde duran adama silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda vatandaşın bacağından yaralandığı öğrenilirken, saldırganlar koşarak kaçtı. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işyerinin önünde bekleyen bir vatandaş kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, vatandaşı bacağından vurduktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
00:25
03:07
Suç örgütü lideri Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi | Video 12.11.2026 | 16:05
00:29
00:56
Tekirdağ'da seyir halindeki TIR alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 15:17
01:15
Manisa'da motosiklet hırsızlığı kameraya böyle yansıdı 12.11.2026 | 15:14
00:10
Bursa'da lodos nedeniyle evin demir çatısı uçtu | Video 12.11.2026 | 14:59
00:46
Gelibolu'da fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi | Video 12.11.2026 | 14:42
01:23
Ekmek taşıyan hafif ticari araç takla attı! Sürücü yaralandı | Video 12.11.2026 | 14:14
01:27
Hatay'da müstakil ev alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 14:05
01:30
Diyarbakır’da ev yangınına müdahale kask kamerasında 12.11.2026 | 13:50
00:38
Tekirdağ'da 3 araç alevlere teslim oldu | Video 12.11.2026 | 13:28
00:43
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı! Kaza kamerada 12.11.2026 | 13:20
01:35
Kadın doktor ile hasta yakını hemşire arasında arbede yaşandı! Olay kamerada 12.11.2026 | 13:19
00:57
Beyoğlu'nda inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi 12.11.2026 | 13:15
01:00
Afyonkarahisar'da devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü | Video 12.11.2026 | 11:37
00:09
00:28
03:31
00:48
Otomobilde döşemenin altından 4 kilo 750 gram metamfetamin çıktı | Video 12.11.2026 | 10:35