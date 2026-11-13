Video Yaşam Maslak'ta motosiklet sürücüsünün otobüsün altında kaldığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video
Maslak'ta motosiklet sürücüsünün otobüsün altında kaldığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video

Maslak'ta motosiklet sürücüsünün otobüsün altında kaldığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video

13 Kasım 2026 09:55

Maslak'ta otomobille çarpıştıktan sonra durakta yolcu indiren İETT otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü otobüsün altında kaldı. Sürüklenen motosiklet ise otobüsten inen yolcuların aralarında bulunduğu 3 kişiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsüyle 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan Buğra K. (23) yönetimindeki 34 PBM 853 plakalı motosiklet, Yusuf A. (58) yönetimindeki 34 HPE 103 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, durakta yolcu indiren Abdulkerim O. (48) yönetimindeki 34 HO 2734 plakalı İETT otobüsünün sağ arka kısmına çarptı. Motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkışırken, sürüklenen motosiklet ise otobüsten inen yolcuların aralarında bulunduğu 3 kişiye çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ile Efe Batuhan A. (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedanur Ü. (27) ile E.K. (22) ise Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Efe Batuhan A.'nın hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığı, diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'OTOBÜSTEN İNEN 2 YOLCUYU YERDE YATARKEN GÖRDÜM'

Kazanın ardından ifadesi alınan İETT şoförü Abdulkerim O., yolcu indirmek için durağa yaklaştığını, otobüsü durdurup aracın kapılarını açtığını ve yolcuların inmeye başladığını belirtti. Bir süre sonra otobüsün arka tarafından ses duyduğunu söyleyen Abdulkerim O., aynadan baktığında orta kapıdan inen 2 yolcunun yerde yattığını fark ettiğini ifade etti.

OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI

Otobüsten inerek çevresini kontrol ettiğini belirten Abdulkerim O., motosikletin aracın arkasındaki otomobilin sağ ön çamurluğuna, ardından da sağ arka kısmına çarptığını söyledi. Motosikletin fırlayarak otobüsün ön lastiğine kadar sürüklendiğini ve aracın çeşitli yerlerine zarar verdiğini de belirten Abdulkerim O., motosiklet sürücüsünün ise otobüsün arka kısmında aracın altında sıkıştığını gördüğünü belirtti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Abdulkerim O., kazanın ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduklarını, olay yerine gelen ekiplerin yaralıları hastaneye kaldırdığını söyledi. Kazada yaralanmadığı için hastaneye gitmediğini ve doktor raporu almadığını da belirten Abdulkerim O., gerekli işlemler için polis merkezine geldiğini ve kazayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpması, ardından da sürücünün otobüsün altında kalması ve sürüklenen motosikletin otobüsün altından çıkarak yolculara çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca kazanın ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu anlar da görülüyor.

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