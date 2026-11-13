Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı: 4 kişi tutuklandı | Video

13 Kasım 2026 13:38

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan silahlı çatışmayla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Üç ayrı silahlı saldırının arkasında, cezaevi firarisi ve hakkında 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun liderliğini yaptığı suç örgütünün olduğu belirlendi. Özel Harekat destekli operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.