Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada çıkan yangın bitişiğindeki apartmanlara sıçradı | Video
14 Kasım 2026 12:13
Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki 2 apartmana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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