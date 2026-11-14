Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada çıkan yangın bitişiğindeki apartmanlara sıçradı | Video

14 Kasım 2026 12:13

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki 2 apartmana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.