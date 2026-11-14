Video Yaşam İstanbul’da lodos gece saatlerinde de devam etti: Denizde dalgalar oluştu | Video
İstanbul’da lodos gece saatlerinde de devam etti: Denizde dalgalar oluştu | Video

İstanbul’da lodos gece saatlerinde de devam etti: Denizde dalgalar oluştu | Video

14 Kasım 2026 08:40

İstanbul’da Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, etkisini gece saatlerinde de sürdürdü. Lodos nedeniyle Beşiktaş Sahili’nde dalgalar oluştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, gün boyunca etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde denizde dalgalar oluştu. Denizdeki dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi.
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