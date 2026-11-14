Bursa'da feci kazadan burnu bile kanamadan çıktı! Kaza anı kamerada | Video
14 Kasım 2026 08:38
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi T. yönetimindeki 16 T 0984 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde olan 16 FAF 94 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücüsü ise araç içinden burnu bile kanamadan çıktı. Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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