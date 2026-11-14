Adana'da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video
14 Kasım 2026 10:35
Adana’da bir evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz çalan, yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın şüpheliden 2’si, polisin 450 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu Osmaniye’de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Olay, 9 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, Ahmet Kaya'nın (28) evine girdi. Kadınlar evin yatak odasında çekmecedeki altınları ve dövizleri alarak kaçtı. Kadınları eve girmesi ve çıkması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Polise gidip kadınlardan şikayetçi olan Ahmet Kaya, hırsızların biran önce yakalanmasını, altın ve dövizlerinin bulunmasını istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu kadın hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 5 kilometrelik alanda yaklaşık 85 farklı işyerine ait toplamda 450 saatlik güvenlik kamerası inceleyen polis, söz konusu hırsızlardan Yeter U. ve Gökçe D.'in kimliğini deşifre etti.
Ardından söz konusu iki kadının Osmaniye'de yaşadığını belirledi. Tespitlerin ardından Osmaniye'de operasyon yapan Adana polisi iki kadın şüpheliyi de yakaladı. Olaya karışan üçüncü kadın şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.
Yeter U. ve Gökçe D., emniyetteki sorgusunda hiçbir suçlamayı kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüphelide tutuklandı.
Öte yandan, Ahmet Kaya'nın zararının giderildiği belirtildi.
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