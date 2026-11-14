Adana'da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video

14 Kasım 2026 10:35

Adana’da bir evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz çalan, yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın şüpheliden 2’si, polisin 450 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu Osmaniye’de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.