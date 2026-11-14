Video Spor GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka (Pierre Emile Höjbjerg)
GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka (Pierre Emile Höjbjerg)

GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka (Pierre Emile Höjbjerg)

14 Kasım 2026 23:48

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Danimarka, Portekiz deplasmanına konuk oldu. Danimarka, Pierre Emile Höjbjerg'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka Pierre Emile Höjbjerg 01:12
GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka (Pierre Emile Höjbjerg) 14.11.2026 | 23:48
MAÇ ÖZETİ İZLE | Norveç 3-1 Galler 09:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Norveç 3-1 Galler 14.11.2026 | 23:18
GOL İZLE | İsveç 2-0 Bosna Hersek Viktor Gyökeres 01:17
GOL İZLE | İsveç 2-0 Bosna Hersek (Viktor Gyökeres) 14.11.2026 | 23:17
GOL İZLE | İsveç 1-0 Bosna Hersek Daniel Svensson 01:12
GOL İZLE | İsveç 1-0 Bosna Hersek (Daniel Svensson) 14.11.2026 | 23:15
GOL İZLE | Gürcistan 0-2 Macaristan Barnabas Varga 03:03
GOL İZLE | Gürcistan 0-2 Macaristan (Barnabas Varga) 14.11.2026 | 22:09
GOL İZLE | Gürcistan 0-1 Macaristan Lasha Dvali K.K. 01:04
GOL İZLE | Gürcistan 0-1 Macaristan (Lasha Dvali K.K.) 14.11.2026 | 22:07
GOL İZLE | Norveç 3-1 Galler Erling Haaland 01:42
GOL İZLE | Norveç 3-1 Galler (Erling Haaland) 14.11.2026 | 21:56
GOL İZLE | Norveç 2-1 Galler David Brooks 00:58
GOL İZLE | Norveç 2-1 Galler (David Brooks) 14.11.2026 | 21:55
GOL İZLE | Norveç 2-0 Galler Andreas Schjelderup 01:20
GOL İZLE | Norveç 2-0 Galler (Andreas Schjelderup) 14.11.2026 | 21:53
GOL İZLE | Norveç 1-0 Galler Antonio Nusa 01:23
GOL İZLE | Norveç 1-0 Galler (Antonio Nusa) 14.11.2026 | 21:52
Berke Özer’den A Milli Futbol Takımı’na geri dönüş sözleri! 02:06
Berke Özer'den A Milli Futbol Takımı'na geri dönüş sözleri! 14.11.2026 | 21:30
Sergen Yalçın’dan Fransa maçı sözleri! 04:08
Sergen Yalçın'dan Fransa maçı sözleri! 14.11.2026 | 21:26
Serdar Aziz’den A Spor’a özel açıklamalar! | İZLE 10:26
Serdar Aziz'den A Spor'a özel açıklamalar! | İZLE 14.11.2026 | 15:38
GOL İZLE | Çekya 0-2 İspanya Marc Pubill 01:32
GOL İZLE | Çekya 0-2 İspanya (Marc Pubill) 13.11.2026 | 01:17
GOL İZLE | İtalya 3-1 Fransa F.Esposito 01:06
GOL İZLE | İtalya 3-1 Fransa (F.Esposito) 13.11.2026 | 00:30
GOL İZLE | İngiltere 1-1 Hırvatistan P.Sucic 01:22
GOL İZLE | İngiltere 1-1 Hırvatistan (P.Sucic) 13.11.2026 | 00:29
GOL İZLE | İngiltere 2-1 Hırvatistan H.Kane 01:03
GOL İZLE | İngiltere 2-1 Hırvatistan (H.Kane) 13.11.2026 | 00:28
GOL İZLE | İtalya 2-1 Fransa D.Frattesi 01:18
GOL İZLE | İtalya 2-1 Fransa (D.Frattesi) 13.11.2026 | 00:19
GOL İZLE | Çekya 0-1 İspanya A.Baena 00:54
GOL İZLE | Çekya 0-1 İspanya (A.Baena) 12.11.2026 | 23:50
GOL İZLE | İngiltere 1-0 Hırvatistan M.Rogers 01:15
GOL İZLE | İngiltere 1-0 Hırvatistan (M.Rogers) 12.11.2026 | 23:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA