Kim Milyoner Olmak İster 1258. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

13 Kasım 2026 11:35

atv’nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir’in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER atv’de.