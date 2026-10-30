Kim Milyoner Olmak İster 1254. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

30 Ekim 2026 11:09

atv’nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir’in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER bu hafta sonu iki gün atv’de.