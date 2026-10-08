Var Mısın Yok Musun yeni bölümleriyle Salı - Çarşamba atv'de! | Video

08 Ekim 2026 10:06

atv’nin milyonlar dağıtan yarışması Var Mısın Yok Musun geri dönüyor. Sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı program Salı akşamı kaldığı yerden devam ediyor. Var Mısın Yok Musun Yeni Bölümleriyle Salı - Çarşamba 20.00'de atv'de!