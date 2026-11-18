Var Mısın Yok Musun 49. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

18 Kasım 2026 08:44

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada 2 gün izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 49. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.