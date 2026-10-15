Var Mısın Yok Musun 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

15 Ekim 2026 14:26

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 39.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu. Bölümün ardından 40. bölüm fragmanı da yayınlandı.